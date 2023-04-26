Erdoğan neden rahatsızlandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında neden rahatsızlanmıştı?

Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınında katıldı. Saat 22.00'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken rahatsızlandı. Peki, Erdoğan neden rahatsızlandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında neden rahatsızlandı? Erdoğan'dan yayında konu ile ilgili açıklama geldi.

Erdoğan neden rahatsızlandı? Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınında katıldı. Saat 22.00'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken rahatsızlandı. Peki, Erdoğan neden rahatsızlandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında neden rahatsızlandı? Erdoğan'dan yayında konu ile ilgili açıklama geldi. Detaylar...

ERDOĞAN NEDEN RAHATSIZLANDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yayın kaldığı yerden devam etti. Programa ara verilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Erdoğan, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm" dedi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: CİDDİ MANADA ÜŞÜTTÜM

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Erdoğan, programa ara verilmesiyle ilgili "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim" dedi.

''YOĞUN MESAİDEN DOLAYI MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM''

Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum. Zengin bir beşeri yapıya sahibiz. Şu anda benim kabinedeki arkadaşlarımı sahaya sürüşüm aslında bu liderlik tasarrufudur. Bir liderlik tasarrufu olarak da bu arkadaşlarımdan nerede, nasıl istifade edebiliriz düşüncesi içerisinde bütün bakan arkadaşlarımı sahaya sürmüş durumundayım. Bunların içerisinde sadece istisna olarak Kültür ve Turizm bakanım var. Onunda şu anda sahada olmayışının nedeni mesleği. Onun dışındaki bütün arkadaşlarım sahadalar. Onların sahada olmasının da getirilerini çok olumlu görüyorum. Ve inanıyorum ki ağırlıklı olarak deprem bölgelerinde olan bu arkadaşlarımızdan biz istifade edeceğiz.

''ANKARA-SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN AÇILIŞIMIZ VAR''

Özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımızdan da affımı istiyorum. Yarın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren açılışımız var. Onu da gerek Yozgat, gerek Kırıkkale, Sivas olmak üzere yapacağız. Tüm bu illerdeki vatandaşlara hayırlı olsun diyoruz. Yarın inşallah birlikte olmak ümidiyle."