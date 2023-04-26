Katıldığı canlı yayında rahatsızlanınca evinde istirahate çekilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili AK Parti'den yeni açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine online katılacağını belirtti. Erdoğan neden miting yapmıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden mitinglere katılmıyor? Merak ediliyordu. Detaylar...

Erdoğan neden miting yapmıyor? Katıldığı canlı yayında rahatsızlanınca evinde istirahate çekilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili AK Parti'den yeni açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine online katılacağını belirtti. Erdoğan neden miting yapmıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden mitinglere katılmıyor? Merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

ERDOĞAN NEDEN MİTİNG YAPMIYOR?

Dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanması nedeniyle bugünkü programlarını iptal edip evde istirahata geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır." dedi.

ONLİNE KATILACAK

Twitter hesabından paylaşım yapan Kandemir, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti: "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

"EVDE İSTİRAHAT EDECEĞİM"

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."