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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde ve ikinci tur seçimde kim önde merak ediliyor. 023 ikinci tur seçim sonuçları ve YSK seçim sonuçları araştırılıyor. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde? İkinci tur seçimde kim önde? 2023 ikinci tur seçim sonuçları! Detaylar haberimizdedir…

ERDOĞAN MI, KILIÇDAROĞLU MU ÖNDE?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını HABERLER.COM SEÇİM 2023 sayfasından takip edebilirsiniz.

İKİNCİ TUR SEÇİMDE KİM ÖNDE?

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Seçim sonuçlarını HABERLER.COM SEÇİM 2023 sayfasından takip edebilirsiniz.

2023 İKİNCİ TUR SEÇİM SONUÇLARI!