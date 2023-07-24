Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü sebebiyle bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamaları gündemi belirledi. Peki, Erdoğan Lozan için ne dedi? Erdoğan Lozan açıklaması nedir? 2023 Anlaşma bitince ne olacak? Lozan Antlaşması 20 madde nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan'ın sözleri çok konuşuldu. Peki, Erdoğan Lozan için ne dedi? Erdoğan Lozan açıklaması nedir? 2023 Anlaşma bitince ne olacak? Lozan Antlaşması 20 madde nedir?

ERDOĞAN LOZAN İÇİN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye Yüzyılını da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lozan Anlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz." dedi.

ERDOĞAN LOZAN AÇIKLAMASI NEDİR?

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümüdür. Aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesi, Lozan Barış Antlaşması'nın müzakere ve imza sürecinde de kendini çok güçlü bir şekilde göstermiştir. Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran bu irade, bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir. Asrın felaketi 6 Şubat Depremleri'nden sonra devletimiz ile milletimizin sergilediği dayanışma, bunun en son ve somut örneğidir." dedi.

LOZAN ANTLAŞMASI 20. MADDE NEDİR?

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbalimiz uğrunda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Gazilikle müşerref olan kahramanları hürmetle anıyor, Rabbim Türkiye'yi ilelebet payidar eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Antlaşmanın 20'nci maddesi hükmü ile Türkiye, İngiliz Hükûmeti'nce 5 Kasım 1914 tarihinde ilan edilen, Kıbrıs'ın İngiltere'ye iltihakını tanımaktadır. Ölü doğmuş bir antlaşma olan Sevr'e göre de (madde 132) Osmanlı, Britanya Hükûmeti'nce 5 Kasım 1914'te açıklanan ilhakı tanıyor, Kıbrıs üzerindeki veya Kıbrıs'a müteallik bütün hukuk ve tasarruflarından feragat ediyordu. Lozan'da, Sevr'de olduğu gibi İngiltere'nin Kıbrıs'ı ilhakı tanınmakla birlikte, Türkiye'nin birinci öncelikli ilgili devlet olarak Kıbrıs'ın geleceği konusunda söz hakkına sahip olacağı 16'ncı madde ile saklı tutuldu.