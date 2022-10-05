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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından 5 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirileceği duyurulan açıklama, birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Konuşmayı izlemek isteyen vatandaşlar Erdoğan Konuşması CANLI izle! ve Cumhurbaşkanı tarihi konuşma CANLI İZLE! Şeklinde arama yapmaktadır. İşte Erdoğan Konuşması CANLI izle! Cumhurbaşkanı tarihi konuşma CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı açıklaması canlı izleme linki!

ERDOĞAN KONUŞMASI CANLI İZLE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan açıklama için henüz net bir saat belirtilmedi. Fakat yayının başlamasının ardından birçok kanalda yer alacağı tahmin ediliyor. Açıklamalarda değinilecek olan konulara dair net bir bilgi bulunmamakta fakat AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinde konuya şu şekilde değindi;

"Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."