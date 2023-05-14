Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erdoğan-Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? RTE-KK oy oranları yüzde kaç, son durum nedir?

Erdoğan-Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? RTE-KK oy oranları yüzde kaç, son durum nedir?

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Erdoğan-Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? RTE-KK oy oranları yüzde kaç, son durum nedir?

Erdoğan-Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Erdoğan-Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? RTE-KK oy oranları yüzde kaç, son durum nedir? Detaylar...

ERDOĞAN - KILIÇDAROĞLU OY ORANI KAÇ?

Saat 19.40 itibarıyla sandıkların yüzde 34.36'sı açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53.17
  • Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40.88
  • Sinan Oğan yüzde 5.39

Saat 19.40 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 11.85 oldu. Buna göre;

  • Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 60.99,
  • Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 26.14,
  • Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 8.22,
  • ATA İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 1.01,
  • Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0,15 olarak görülüyor.
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title