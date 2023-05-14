Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Erdoğan-Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? RTE-KK oy oranları yüzde kaç, son durum nedir?

Erdoğan-Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Erdoğan-Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? RTE-KK oy oranları yüzde kaç, son durum nedir? Detaylar...

ERDOĞAN - KILIÇDAROĞLU OY ORANI KAÇ?

Saat 19.40 itibarıyla sandıkların yüzde 34.36'sı açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53.17

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40.88

Sinan Oğan yüzde 5.39

Saat 19.40 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 11.85 oldu. Buna göre;