Erdoğan-Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? RTE-KK oy oranları yüzde kaç, son durum nedir?
Gündem Haberleri
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Erdoğan-Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? RTE-KK oy oranları yüzde kaç, son durum nedir?
Erdoğan-Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Erdoğan-Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? RTE-KK oy oranları yüzde kaç, son durum nedir? Detaylar...
ERDOĞAN - KILIÇDAROĞLU OY ORANI KAÇ?
Saat 19.40 itibarıyla sandıkların yüzde 34.36'sı açılırken adayların oy oranları şu şekilde:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53.17
- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40.88
- Sinan Oğan yüzde 5.39
Saat 19.40 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 11.85 oldu. Buna göre;
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 60.99,
- Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 26.14,
- Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 8.22,
- ATA İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 1.01,
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0,15 olarak görülüyor.