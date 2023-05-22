Erdoğan-Kılıçdaroğlu anketi! Erdoğan Kılıçdaroğlu son anket sonuçları nedir? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu anketlerde kim önde?

Adayların hiçbiri kazanmak için gerekli olan oya ulaşamadığı için Kılıçdaroğlu ve Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde yeniden yarışacak. Peki Erdoğan Kılıçdaroğlu son anket sonuçları nedir? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu anketlerde kim önde? Son anketler ne diyor? İşte Erdoğan Kılıçdaroğlu anketi!

Sinan Oğan kimi tercih edecek? Paylaşımındaki o ifade "Erdoğan'a destek verecek" şeklinde yorumlandı

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 28 Mayıs seçimleri öncesi 10 bin kişiyle yapılan anketten çıkan sonuç

Erdoğan Kılıçdaroğlu anketi! Adayların hiçbiri kazanmak için gerekli olan oya ulaşamadığı için Kılıçdaroğlu ve Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde yeniden yarışacak. Peki Erdoğan Kılıçdaroğlu son anket sonuçları nedir? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu anketlerde kim önde? Son anketler ne diyor? İşte Erdoğan Kılıçdaroğlu anketi haberimizde...

ERDOĞAN - KILIÇDAROĞLU SON ANKETİ

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala Areda Survey, 10 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

ANKET ŞİRKETLERİ İYİ BİR SINAV VEREMEDİ

Gözler 28 Mayıs'a çevrilmişken 14 Mayıs seçimlerinde iyi bir sınav ortaya koyamayan anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Areda Survey, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

ERDOĞAN ARADAKİ FARKI KORUYOR

20-21 Mayıs tarihleri arasında 10 bin kişi ile yapılan ankette Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023