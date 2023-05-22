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Erdoğan-Kılıçdaroğlu anketi! Erdoğan Kılıçdaroğlu son anket sonuçları nedir? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu anketlerde kim önde?

Erdoğan-Kılıçdaroğlu anketi! Erdoğan Kılıçdaroğlu son anket sonuçları nedir? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu anketlerde kim önde?

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Adayların hiçbiri kazanmak için gerekli olan oya ulaşamadığı için Kılıçdaroğlu ve Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde yeniden yarışacak. Peki Erdoğan Kılıçdaroğlu son anket sonuçları nedir? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu anketlerde kim önde? Son anketler ne diyor? İşte Erdoğan Kılıçdaroğlu anketi!

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Erdoğan Kılıçdaroğlu anketi! Adayların hiçbiri kazanmak için gerekli olan oya ulaşamadığı için Kılıçdaroğlu ve Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde yeniden yarışacak. Peki Erdoğan Kılıçdaroğlu son anket sonuçları nedir? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu anketlerde kim önde? Son anketler ne diyor? İşte Erdoğan Kılıçdaroğlu anketi haberimizde...

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala Areda Survey, 10 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

Gözler 28 Mayıs'a çevrilmişken 14 Mayıs seçimlerinde iyi bir sınav ortaya koyamayan anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Areda Survey, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

20-21 Mayıs tarihleri arasında 10 bin kişi ile yapılan ankette Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;

Erdoğan-Kılıçdaroğlu anketi! Erdoğan Kılıçdaroğlu son anket sonuçları nedir? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu anketlerde kim önde?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Gündem Politika Haberler

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