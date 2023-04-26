Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? SON DURUM Ömer Çelik açıkladı!

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayına, rahatsızlanması nedeniyle ara verildi. Yayın yaklaşık 20 dakika ara verildikten sonra tekrar başladı ve Erdoğan, "Ciddi manada üşütmüşüm. Seyircilerimizden helallik diliyorum." şeklinde konuştu. Peki, Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumu, sağlığı nasıl merak ediliyordu. Ömer Çelik konuyla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan'ın sağlık durumu! Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayına, rahatsızlanması nedeniyle ara verildi. Yayın yaklaşık 20 dakika ara verildikten sonra tekrar başladı ve Erdoğan, "Ciddi manada üşütmüşüm. Seyircilerimizden helallik diliyorum." şeklinde konuştu. Peki, Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumu, sağlığı nasıl merak ediliyordu. Ömer Çelik konuyla ilgili açıklama yaptı. Detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam katıldığı canlı yayına, rahatsızlanması nedeniyle ara verildi. Yaklaşık 20 dakika ara verilen program tekrar başlarken Erdoğan, "Ciddi manada üşütmüşüm. Seyircilerimizden helallik diliyorum." dedi. Program sonlandırılırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"İZLEYİCİLERDEN HELALLİK DİLİYORUM"

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam ederken Erdoğan, bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Yaşadığı rahatsızlıkla ilgili açıklama yapan Erdoğan "Yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek diye ciddi manada düşündüm. Dedim ki artık 'söz verdik gideceğiz.' Tabii bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından program sonlandırıldı.

YARDIMCISI ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Gelişmeler dikkatle takip edilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: HAMDOLSUN GAYET İYİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.