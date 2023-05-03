Erdoğan'ın Rize mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Rize mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere kısa bir süre kala mitinglere devam ediyor. Bugün yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize mitingine kaç kişi katıldı merak ediliyor. Peki Erdoğan Rize mitingi kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Rize mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı?

Erdoğan Rize mitingi kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere kısa bir süre kala mitinglere devam ediyor. Bugün yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize mitingine kaç kişi katıldı merak ediliyor. Peki Erdoğan Rize mitingi kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Rize mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN RİZE MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi. Alandaki kalabalığı görünce mest olan Erdoğan, "Rabbime hamdolsun şu muhteşem katılıma bakın. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. Rize'yi görüp de meftun olmamak mümkün mü? Tabiatı ile denizi ile yeşilin en nadide tonlarıyla şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü? Ben sizlere aşığım." dedi.

Alandaki kalabalığı görünce mutluluğunu dile getiren Erdoğan, "Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize'yi gönülden selamlıyorum. Sizlerin aracılığı ile Rizemizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Siyasette bugüne kadar Rizemde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız. Buradan bu muhteşem meydandan Rize'nin çalışkan, mert, Karadeniz gibi yüreği coşkulu insanlarını selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rize'yi görüp de meftun olmamak mümkün mü? Tabiatı ile denizi ile yeşilin en nadide tonlarıyla şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü? Ben sizlere aşığım. Sizleri seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Sizler gibi hemşehrilerime sahip olup da gururlanmamak mümkün mü?" dedi.

Mitinge katılan kişi sayısı henüz açıklanmadı.