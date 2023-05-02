Erdoğan'ın Konya mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Konya mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere kısa bir süre kala mitinglere devam ediyor. Bugün yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine kaç kişi katıldı merak ediliyor. Peki Erdoğan Konya mitingi kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Konya mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı?

Erdoğan Konya mitingi kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere kısa bir süre kala mitinglere devam ediyor. Bugün yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine kaç kişi katıldı merak ediliyor. Peki Erdoğan Konyamitingi kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Konya mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONYA MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Bugün düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Konya mitingine kaç kişinin katıldığı henüz açıklanmadı. Miting görüntüleri şu şekildedir:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONYA MİTİNGİ AÇIKLAMALARI

Bakan Dönmez'in ilk sinyali vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol müjdesini açıkladı. "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuyuya şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğini belirtti. Erdoğan, "Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz. Ülkemizin kendi topraklarında, zenginliklerimizde arıyoruz. Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak. Keşfettiğimiz her enerji kaynağı ile ne kadar iftihar etsek yeridir.

"ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN'IN ADINI VERDİK"

Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız. Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. 2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz.

"BİZE KURULMADIK TUZAK BIRAKILMIYORMUŞ"

Bu vesile ile bölücü alçaklar tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâdediyorum. Eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken bizim topraklarımızda niye çıkmıyor diye. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması, terör örgütüyle uluslararası petrol şirketleriyle elimiz ayağımız bağlanıyormuş. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamak için bize oynanmamış oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş.

"İHA, SİHA'LARIMIZI NEDEN HEDEF ALDIKLARINI İYİ ANLIYORUZ"

Birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyor muyuz? Emperyalist güçlerin, PKK'ya ve Suriye'deki uzantılarına onca para ve silahları niçin aktardığını çok daha iyi kavrıyoruz. Niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA, SİHA ve bunları üreten şirketlerimizi hedef aldığını çok daha iyi anlıyoruz. Bunların tamamı Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlerin hamlesinden ibarettir. Karşımızdaki artık 7'li mi, 9'lu mu, 11'li mi olduğu iyice karışan adayın kimlerle iş tuttuğuna bakalım.

"BİZ MAKAM DERDİNDE DEĞİLİZ"

Şunu unutmayalım, nerede nasıl öleceğimiz belli değil. Biz ne makam derdindeyiz, ne siyasi ikbal ne de koltuk peşindeyiz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Tek bir gayemiz vardır, o da sizlerin hayır duasını almaktır.