Kayseri mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki kalabalığı görünce mest oldu. Erdoğan'ın Kayseri mitingine kaç kişi katıldığı merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Erdoğan'ın Kayseri mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'ın Kayseri mitingine kaç kişi katılım sağladı?

Seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Kayseri mitinginde vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan alandakilerin sayısını verip Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. Peki, Erdoğan'ın Kayseri mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'ın Kayseri mitingine kaç kişi katılım sağladı?

ERDOĞAN'IN KAYSERİ MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Alandaki kalabalığı görünce keyiflendiği gözlenen Erdoğan, "Havalimanından buraya gelene kadar hariç; resmi rakam şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi burada. Bay bay Kemal, Kayseri ne diyor?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı. 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun diliyorum. Depremzedelerin en çok göç ettiği illerin başından Kayseri geliyor. Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayseri 50 bin depremzede kardeşimize evsahipliği yaptı. Kahramanmaraş'ın kardeş şehir olan Kayseri, Maraş'ın yanında oldu.