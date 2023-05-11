Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda, nereden izlenir?

Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda, nereden izlenir?

Gündem Haberleri

Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler tarafından sorulan soruları cevapladığı video yayınlanacak. Peki Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle soru cevap videosu nereden izlenir?

Erdoğan'dan seçim mesajı! 21 yıldır mücadele ettikleri kirli senaryoları madde madde sıraladıErdoğan'dan seçim mesajı! 21 yıldır mücadele ettikleri kirli senaryoları madde madde sıraladı

Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda? Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler tarafından sorulan soruları cevapladığı video yayınlanacak. Peki Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle soru cevap videosu nereden izlenir? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GENÇLERLE SORU-CEVAP VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı soru cevap videosu bu akşam saat 21.00'de TV kanallarında ve Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda, nereden izlenir?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title