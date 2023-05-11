Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda, nereden izlenir?
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Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler tarafından sorulan soruları cevapladığı video yayınlanacak. Peki Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle soru cevap videosu nereden izlenir?
Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda? Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler tarafından sorulan soruları cevapladığı video yayınlanacak. Peki Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle soru cevap videosu nereden izlenir? Detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GENÇLERLE SORU-CEVAP VİDEOSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı soru cevap videosu bu akşam saat 21.00'de TV kanallarında ve Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023