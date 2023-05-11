Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda, nereden izlenir?

Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler tarafından sorulan soruları cevapladığı video yayınlanacak. Peki Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle soru cevap videosu nereden izlenir?

Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda? Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler tarafından sorulan soruları cevapladığı video yayınlanacak. Peki Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap yayını hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle soru cevap videosu nereden izlenir? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GENÇLERLE SORU-CEVAP VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı soru cevap videosu bu akşam saat 21.00'de TV kanallarında ve Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.