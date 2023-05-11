Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler tarafından sorulan soruları cevapladığı video yayınlanacak. Peki Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap videosu saat kaçta, ne zaman yayınlanacak?

Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap videosu saat kaçta? Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler tarafından sorulan soruları cevapladığı video yayınlanacak. Peki Erdoğan'ın gençler ile soru-cevap videosu saat kaçta, ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GENÇLERLE SORU CEVAP VİDEOSU SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı soru cevap videosu bu akşam saat 21.00'de TV kanallarında ve Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.