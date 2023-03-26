Yüksek Seçim Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını kabul etti. Yapılan incelemede, 14 Mayıs seçimlerinde aday olmak için iki isminde evraklarında herhangi bir eksiklik bulunmadığı tespit edildi. Peki, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edildi mi? Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı kabul edildi mi?

YSK'nin internet sitesinde yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak seçim takvimi kapsamında, 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvurular incelendi. Peki, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edildi mi? Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı kabul edildi mi?

ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ Mİ?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti gruplarınca aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evrakının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşıldı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Buna göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvuruları oy birliğiyle kabul edildi.