'Erdoğan ile Netanyahu anlaştı' yalanını ortaya atan Bircan Yıldırım tutuklandı

1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı yapılacağını iddia eden ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun anlaşmaya vardığını yazan Gazeteci Bircan Yıldırım tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında "2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı" şeklinde bir anlaşma yapıldığını iddia eden Bircan Yıldırım tutuklandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Gazeteci Bircan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun anlaştığını, 1 milyon Filistinlinin 2 milyar dolar karşılığında Türk vatandaşı olacağını öne sürdü. Yıldırım bu iddia nedeniyle gözaltına alınırken İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu anlaşmayı yalanladı.

"İDDİALAR TAMAMEN UYDURMADIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" denildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından tutuklanan Yıldırım ise emniyetteki ifadesinde, söz konusu paylaşımını 1 saat sonrasında sildiğini, Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi tarafından söz konusu paylaşımlara yönelik yalanlamayı da hesabından paylaştığını ancak sosyal medyada linç edilmesi nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

"BİR SAAT İÇİNDE HABERİ YAYINDAN KALDIRDIM"

Yıldırım, "Söz konusu paylaşımı öncelikle başka hesaplar üzerinden sosyal medyada gördüm. Bunun üzerine sosyal medya hesabımdan paylaştım. Daha sonra yurt dışı kaynaklara baktım. Yine bu haber ile ilgili yapılan anlaşmaya dair detaylar mevcuttu. Detayları okuduktan sonra ülkenin milli menfaatleri ve haberin doğru olmadığını düşündüğüm için paylaşım yaptıktan sonraki bir saat içinde haberi yayından kaldırdım. Haberi sildikten sonra yaklaşık 2 saat kadar dezenformasyon biriminin bu haberle alakalı açıklamasını bekledim." dedi.