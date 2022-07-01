Erdoğan hangi kanalda canlı yayında? Asgari ücret ne kadar oldu canlı yayın!

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ERDOĞAN HANGİ KANALDA CANLI YAYINDA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 16:30'da belirlenen zam oranını açıklaması bekleniyor. CumhurbaşkanıErdoğan'ın asgari ücret ile ilgili açıklanmasını izlemek için tıklayınız.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU CANLI YAYIN İZLE! (LİNK)

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen asgari ücret zammı içinse saat belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 16.30'da belirlenen zam oranını açıklayacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Bununla beraber, dün gece Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.