Erdoğan Demirören kimdir? Nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in hayatı ve biyografisi!

Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören kimdir? Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Erdoğan Demirören kimdir? Nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

Erdoğan Demirören (d. 28 Ağustos 1937; İnegöl, Bursa – ö. 8 Haziran 2018, Şişli, İstanbul) Türk sanayici, iş insanı, profesyonel futbolcu ve Demirören Holding'in kurucusuydu.

İlk yılları ve eğitimi:

Erdoğan Demirören 28 Ağustos 1937 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. Saint Benoît Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1956–57 sezonunda Emniyet SK ve Beşiktaş'ta forma giydi.

İş hayatı:

Erdoğan Demirören, babası Şükrü Demirören'in 1967 yılında vefat etmesi üzerine İstanbul'un Sirkeci semtinde bulunan otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan "Oto Kolaylık" adlı şirketin başına geçti. Demirören, Oto Kolaylık şirketinin ardından 1968'de Alman Kolbenschmidt şirketinin lisansıyla üretim yapan Parsat Piston Fabrikası'nı kurdu. 1970'lerde sıvılaştırılmış petrol gazı sektöründe yatırım yapan Demirören, önce Avram Laçin'in 1960'larda kurduğu Milangaz şirketini 1972'de satın aldı. Daha sonra 1975 yılında Güneşgaz, Likidgaz, Mutfakgaz şirketlerini, 1978'de de Demirören Tüp İmalat Fabrikası'nı kurdu. Demirören Grubu bu tarihten sonra 1980'de kurduğu Ata Eğitim dışında uzun süre yatırım yapmadı. 1996 yılında Dem-Al otogaz, 1997'de ise Demirören Enerji şirketini kurarak 16 yıl aradan sonra ilk yatırımlarını yaptı. Demirören 2004-11 yılları arasında mermer, gayrimenkul, liman işletmeciliği, inşaat, petrol ve medya sektöründe 8 yatırım yaptı.

Demirören Holding'in medya sektöründeki ilk yatırımını 2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Holding'den satın alarak yaptı. 2018 yılında ise aralarında Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyon kanallarının yanı sıra Doğan Haber Ajansı'nı da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan Erdoğan Demirören, Demirören Holding'i Türkiye'nin en büyük medya şirketi haline getirdi.

Erdoğan Demirören, Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin (RUYİAD) Yüksek İstişare Konseyi üyeliği görevinde bulundu. Ayrıca Beşiktaş JK Divan Kurulu üyesi olarak yer aldı. 2011'de Haliç Üniversitesi tarafından başarılı çalışma hayatı ve sanayi ve eğitim sektöründeki üstün başarılarından dolayı uluslararası ticaret ve işletmecilik alanlarında fahri doktora unvanı verildi.

Özel hayatı:

Tülin Demirören ile evlenen Erdoğan Demirören'in Yıldırım ve Tayfun adlarında iki oğlu ve Meltem adında bir kızı bulunuyor. Çocuklarından en tanınanı 2004–2012 yılları arasında Beşiktaş'ın, 2012-2019 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yürüten Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören'dir.

Erdoğan Demirören, 2017'de Forbes dergisinin "En Zengin 100 Türk" listesinde 1-1,5 milyar dolarlık servetiyle 42. sırada yer aldı.

Ölümü:

Erdoğan Demirören 8 Haziran 2018'de tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde solunum yetmezliği sebebiyle 80 yaşında öldü. 10 Haziran 2018'de Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.