Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'la ilgili açıklama: Çok çok mutlu oldum

TSK tarihinde ilk kez bir kadın subay amiral oldu. Bugün YAŞ kararlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu terfi ile ilgili "Doğrusu ben, tabi, bu atamadan, bu tayinden çok çok mutlu oldum, hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti" dedi.

Dün YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın, tuğamiral rütbesine yükselmesiyle bir ilk yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez kadın amiral ataması yapıldı. Bugün cuma namazı çıkışı değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçen Fırat'ın atamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"ÇOK ÇOK MUTLU OLDUM"

Bir basın mensubunun, dün alınan YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın tuğamiral rütbesine yükseltilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez kadın amiral ataması yapılmasıyla ilgili hatırlatması üzerine Erdoğan, "Doğrusu ben, tabi, bu atamadan, bu tayinden çok çok mutlu oldum, hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti" ifadelerini kullandı.

"BEN KENDİSİNİ KUTLUYORUM"

Açıklamasının devamında "Biliyorsunuz ki yargıda felan bu atamalar çok var" diyen Erdoğan, "Ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler'de böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı gelecektir" şeklinde konuştu.

"YEREL SEÇİM İÇİN TÜRKİYE'Yİ TARIYORUZ"

Yerel seçim programının netleşip netleşmediğine dair bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Yerel seçimlerle ilgili olarak seçim süreci başkanlığımız gerekli alt yapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımız görev başında. Türkiye'yi tarıyoruz. En doğru adayları tespit edeceğiz. Tüm mesele ideal adayları seçerek Türkiye genelinde seçimlerden başarı ile çıkmak." ifadelerini kullandı.

"PUTİN AĞUSTOS AYINDA İNŞALLAH GELECEK"

Erdoğan, Rus lider Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkinse, "Henüz tarih netleşmedi. Görüşmeleri yapıyorlar, görüşmeler çerçevesinde Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Biliyorsunuz biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta hatta şu anda bile biz gıda tarım hayvancılık bakanlığımız olarak o adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.