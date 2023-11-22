Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze övgüsü: Avrupa ülkeleri arasında katliama sessiz kalmayan bir tek onlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi gözünü kırpmadan öldüren İsrail'in katliamına sessiz kalmayan İspanya için övgü dolu sözler sarf etti. Erdoğan, "Batılı ülkelerde bir ülke hariç, maalesef bu işi sahiplenen yok. Hemen hemen Avrupa ülkelerinin hepsi de bu konuda sessiz. Katliamı durdurmak üzere müdahaleleri söz konusu değil. Burada yalnız İspanya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette gelişiyor" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'yi adeta kan gölüne çevirdi. Kadın, çocuk demeden 13 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail zulmüne Avrupa ülkeleri sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan katliama sessiz kalmayan İspanya için övgü dolu sözler geldi. Erdoğan, "Batılı ülkelerde bir ülke hariç, maalesef bu işi sahiplenen yok. Hemen hemen Avrupa ülkelerinin hepsi de bu konuda sessiz. Katliamı durdurmak üzere müdahaleleri söz konusu değil. Burada yalnız İspanya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette gelişiyor" dedi.

ERDOĞAN'DAN İSPANYA'YA ÖVGÜ

Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki katliama sessiz kalmayan İspanya için övgü dolu ifadeler kullandı.

"İSPANYA'NIN YAKLAŞIM TARZI OLUMLU İSTİKAMETTE GELİŞİYOR"

Bir gazetecinin "Hem Batılı ülkelerin hem de bazı Müslüman ülkelerin bu katliamlara sessiz kaldığını görüyoruz. Sizi bu konuda hayal kırıklığına uğratan ülke var mı?" yönelttiği soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Batılı ülkelerde bir ülke hariç, maalesef bu işi sahiplenen yok. Hemen hemen Avrupa ülkelerinin hepsi de bu konuda sessiz. Katliamı durdurmak üzere müdahaleleri söz konusu değil. Burada yalnız İspanya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette gelişiyor. İspanya'da malum hükümet kuruldu. İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez ile haftaya bir görüşmem de olacak, onun durumu farklı. Bu ülkelere dirsek çevirmemek lazım. Görüşeceğiz, "bunları Filistin'in yanına nasıl çekeriz?" konusuna da bir taraftan bakacağız.

"İSLAM DÜNYASININ BU İŞGALE SESSİZ KALMAMASI GEREKİR"

En son Almanya'daydık. Neler olduğunu görüyoruz. İslam dünyasının da bu işgale sessiz kalmaması gerekir. Gazze'nin düşmesi demek, İslam dünyasının birlik ve beraberliğinin de derin yara alması anlamına gelir. İsrail'in pervasızca Gazze'yi işgal etmesi, uluslararası hukuk, insan hakları, etik değerleri tanımadan etrafa saldırması karşısında sessiz, tepkisiz kalmak bir utanç vesilesidir. İslam dünyası Riyad'da sergilediği kararlılığın arkasında durmak ve alınan kararları uygulamak için birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmeli ve tek yumruk olmalıdır. O yumruk masaya olanca gücüyle vurulduğunda, İsrail'in işgale devam etmesi de zulümlerini sürdürmesi de mümkün olmayacaktır.

"DİRİLİŞ TOHUMU TOPRAĞA EN SON RİYAD'DA DÜŞMÜŞTÜR"

Buradaki en önemli nokta tek yumruk olmak, olabilmektir. İsrail'in Gazze'de ve diğer Filistin şehirlerinde uyguladığı devlet ve işgalci terörü bir insanlık suçudur, soykırımdır. Buna sessiz ve tepkisiz kalınamaz. İslam dünyasında diriliş tohumu toprağa en son Riyad'da düşmüştür. O tohum yeterince sulanmazsa boy veremez, büyüyemez. O can suyunu hep birlikte verecek ve Filistin'deki şehitlerimize ve ecdada karşı sorumluluğumuzu hep birlikte yerine getireceğiz. Bunu sağlamak için durmak dinlenmek bilmeden çalışıyoruz. Netice alacağımıza olan umudumuz diridir. Umarım bu yaşadığımız sancılar, yıllardır bölgemizde arzu edilen barışın ve onu sağlayacak Filistin devletinin doğum sancılarıdır."