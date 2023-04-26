Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erdoğan canlı yayın hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kanalda, nerede konuşuyor?

Erdoğan canlı yayın hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kanalda, nerede konuşuyor?

Gündem Haberleri

Seçime kısa bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TV kanallarında canlı yayınlara katılmaya başladı. Peki, Erdoğan canlı yayın hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kanalda, nerede konuşuyor?

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan, 3 genel başkan yardımcısını görevden almaya hazırlanıyorAnkara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan, 3 genel başkan yardımcısını görevden almaya hazırlanıyor

Erdoğan canlı yayın hangi kanalda? Seçime kısa bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TV kanallarında canlı yayınlara katılmaya başladı. Peki, Erdoğan canlı yayın hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kanalda, nerede konuşuyor? İşte detaylar...

ERDOĞAN HANGİ KANALDA CANLI YAYINDA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam saat 22.00'de Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayınına konuk oldu.

Erdoğan canlı yayın hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kanalda, nerede konuşuyor?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title