Seçime kısa bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TV kanallarında canlı yayınlara katılmaya başladı. Peki, Erdoğan canlı yayın hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kanalda, nerede konuşuyor?

Erdoğan canlı yayın hangi kanalda? Seçime kısa bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TV kanallarında canlı yayınlara katılmaya başladı. Peki, Erdoğan canlı yayın hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi kanalda, nerede konuşuyor? İşte detaylar...

ERDOĞAN HANGİ KANALDA CANLI YAYINDA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam saat 22.00'de Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayınına konuk oldu.