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Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti?

Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği yemeğe neden katılmadığını açıkladı. Erdoğan'ın bu kararının sebepleri ve arkasındaki nedenler merak konusu oldu. Peki, Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti? İşte cevabı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulundu. Genel Kurulda yaptığı etkileyici konuşma ile dikkatleri üzerine çeken Erdoğan, bu süre zarfında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. New York'taki temasları sırasında, pek çok uluslararası liderle bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Erdoğan'ın yurda dönmeden önce ABD Başkanı Biden tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılacağı da biliniyordu. Bu etkinlik, Erdoğan'ın diplomatik ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Peki, Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti?

ERDOĞAN, BIDEN'IN YEMEĞİNE NEDEN KATILMADI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", 09.30'da Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanında Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a döndü.

Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YEMEĞE KATILMAKTAN NEDEN VAZGEÇTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yurda dönmeden önce ABD Başkanı Biden'ın düzenlediği yemeğe katılacağı biliniyordu. Erdoğan'ın bu yemeğe katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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