Üye Girişi
Haberler
Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman? Erdoğan ile Biden ne zaman, saat kaçta görüşecek? Biden ile Erdoğan ne görüşecek?

Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman? Erdoğan ile Biden ne zaman, saat kaçta görüşecek? Biden ile Erdoğan ne görüşecek?

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden NATO zirvesi kapsamında Litvanya'da görüşme gerçekleştirecek. Peki Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman? Erdoğan ile Biden ne zaman, saat kaçta görüşecek? Biden ile Erdoğan ne görüşecek?

Erdoğan Biden görüşmesi ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden NATO zirvesi kapsamında Litvanya'da görüşme gerçekleştirecek. Peki Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman? Erdoğan ile Biden ne zaman, saat kaçta görüşecek? Biden ile Erdoğan ne görüşecek? Detaylar...

ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de görüşecek. NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde ele alınacak ana gündem maddeleri arasında İsveç'in olası üyeliği de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.

Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman? Erdoğan ile Biden ne zaman, saat kaçta görüşecek? Biden ile Erdoğan ne görüşecek?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Joe Biden Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title