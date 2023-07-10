Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden NATO zirvesi kapsamında Litvanya'da görüşme gerçekleştirecek. Peki Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman? Erdoğan ile Biden ne zaman, saat kaçta görüşecek? Biden ile Erdoğan ne görüşecek?

Erdoğan Biden görüşmesi ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden NATO zirvesi kapsamında Litvanya'da görüşme gerçekleştirecek. Peki Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman? Erdoğan ile Biden ne zaman, saat kaçta görüşecek? Biden ile Erdoğan ne görüşecek? Detaylar...

ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de görüşecek. NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde ele alınacak ana gündem maddeleri arasında İsveç'in olası üyeliği de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.