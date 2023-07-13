Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde İsveç'in ittifaka üye olması için beklenen yeşil ışığı yakarken Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi ise merak edildi. Vatandaşlar arama motorlarında Erdoğan Bahçeli görüşmesinde ne konuşuldu? Erdoğan ile Bahçeli görüştü mü? araması yaptı.

Erdoğan Bahçeli görüşmesinde ne konuşuldu? Erdoğan ile Bahçeli görüştü mü? merak ediliyor. Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan; NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç ile mutabakata vardı. İsveç'e NATO kapıları aralanırken grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi merak ediliyor. Peki, Erdoğan Bahçeli görüşmesinde ne konuşuldu? Erdoğan ile Bahçeli görüştü mü?

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ GÖRÜŞTÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde İsveç'in ittifaka üye olması için beklenen yeşil ışığı yakarken MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz?" dedi. Gelişmeler merakla takip edilirken bugün zirveden dönen Erdoğan, ilk iş olarak Külliye'de Bahçeli'yi kabul etti.

ERDOĞAN BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE NE KONUŞULDU?

Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan; NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç ile mutabakata vardı. İsveç'e NATO kapıları aralanırken grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır" dedi. Gelişmeler izlenirken bugün uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Bahçeli ile bir toplantı gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımlar da değerlendirildi.