Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün gerçekleşmesi beklenen görüşme gerçekleşmedi. Bu gelişmenin ardından Erdoğan-Bahçeli görüşmesi iptal mi oldu, neden gerçekleşmedi merak edildi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi iptal mi oldu, neden gerçekleşmedi?

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi neden gerçekleşmedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün gerçekleşmesi beklenen görüşme gerçekleşmedi. Bu gelişmenin ardından Erdoğan-Bahçeli görüşmesi iptal mi oldu, neden gerçekleşmedi merak edildi. İşte detaylar!

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında dün gerçekleşmesi beklenen görüşme gerçekleşmezken, yaşanan gelişme Ankara kulislerini de hareketlendirdi. Erdoğan'ın "Yüzde 50+1 şartının değişmesi isabetli olur" çıkışıyla başlayan tartışmanın iki lider arasında krize neden olduğu ve görüşmenin bu nedenle gerçekleşmediği iddia edildi.

Erdoğan'ın sözleri " Mhp'yi sırtından atmak istiyor" yorumlarına neden olurken partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim söylediğimiz sözler bellidir ve hiç değişim göstermemiştir. Vekil de belediye başkanı da seçmiyoruz, cumhurbaşkanı seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'NİN BEKLENEN GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞMEDİ

Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüzde 50+1" yorumuna karşı çıkması iki lider arasında ciddi bir kriz yaşandığı şeklinde değerlendirilirken, dün Ankara'da gerçekleşmesi beklenen görüşmenin yapılmaması da iddiaları güçlendirdi.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN KRİZ İDDİASI

Gazetecilerin merakla beklediği Erdoğan-Bahçeli toplantısının gerçekleşmemesi kulislerde iki liderin hafta içi karşılıklı yapılan açıklamalarının krize neden olduğu söylentilerine neden oldu.