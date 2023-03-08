Erdoğan - Bahçeli görüşmesi bitti mi? Cumhur İttifakı toplantısı ne zaman bitecek?
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Sonucu merakla beklenen toplantı hakkında Erdoğan - Bahçeli görüşmesi bitti mi? CUmhur İttifakı toplantısı ne zaman bitecek konuları merak edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki önemli görüşme gerçekleşiyor. Peki, Erdoğan - Bahçeli görüşmesi bitti mi? Cumhur İttifakı toplantısı ne zaman bitecek?
ERDOĞAN - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki önemli görüşme gerçekleşiyor. Toplantı devam ediyor. Henüz sona ermedi.
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023