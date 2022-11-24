Erdoğan Arıkan kimdir? TRT Spor sunucusu ve spiker Erdoğan Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

FIFA 2022 Dünya Kupası TRT spikerleri kimlerdir merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası spikerleri ve program sunucuları arasında Erdoğan Arıkan da bulunuyor. Peki, Erdoğan Arıkan kimdir? TRT Dünya Kupası Spikeri Erdoğan Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında devam ediyor. Maçları TRT ve TRT Spor spikerleri sunuyor. Peki, TRT Dünya Kupası sunucusu Erdoğan Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?

Erdoğan Arıkan 1963 Sakarya doğumludur. Erdoğan Arıkan, TRT spor spikeri ve sunucusudur. Başta Avrupa Kupası ve Dünya Kupaları olmak üzere birçok ulusal turnuvada spikerlik ve sunuculuk yapmıştır. Erdoğan Arıkan, TRT 'de birçok spor programı sunmuştur. Erdoğan Arıkan en çok Euro 2008 'deki maç sunumlarıyla hafızaya kazınmıştır. Özellikle Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçındaki performansıyla hafızalarda yer almıştır. Başarılı spiker şuanda TRT Spor'da Kupa Saati programını sunmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Erdoğan Arıkan'ın İnstagram'da 60 bin takipçisi bulunmaktadır.