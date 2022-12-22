TRT spor ekranlarında yorumculuk yapan Erdoğan Arıkan'ın hayatı merak ediliyor. TRT spor sunucusu olan Hayati Soydaş, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekranların sevilen yüzü olan Erdoğan Arıkan'ın hayatı merak edilenler arasında. Peki, Erdoğan Arıkan kimdir? Erdoğan Arıkan kaç yaşında, nereli? Erdoğan Arıkan hayatı ve biyografisi!

ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?

Erdoğan Arıkan 1963 Sakarya doğumludur. Erdoğan Arıkan, TRT spor spikeri ve sunucusudur. Başta Avrupa Kupası ve Dünya Kupaları olmak üzere birçok ulusal turnuvada spikerlik ve sunuculuk yapmıştır. Erdoğan Arıkan, TRT 'de birçok spor programı sunmuştur. Erdoğan Arıkan en çok Euro 2008 'deki maç sunumlarıyla hafızaya kazınmıştır. Özellikle Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçındaki performansıyla hafızalarda yer almıştır. Başarılı spiker şuanda TRT Spor'da Kupa Saati programını sunmaktadır.