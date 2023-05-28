Erdoğan açıklaması canlı izle! Erdoğan nerede konuşuyor? Son dakika! Recep Tayyip Erdoğan konuşması canlı izle!
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14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Erdoğan'ın konuşmasını izlemek isteyenler ise Erdoğan açıklaması canlı izle! Erdoğan nerede konuşuyor? Son dakika! Recep Tayyip Erdoğan konuşması canlı izle! araması yapıyor.
Erdoğan açıklaması canlı izle! araması yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.12, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.88 oldu. Erdoğan açıklaması canlı izle! Erdoğan nerede konuşuyor? Son dakika! Recep Tayyip Erdoğan konuşması canlı izle!
ERDOĞAN AÇIKLAMASI CANLI İZLE!
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı olarak halka sesleniyor.