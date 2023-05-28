Erdoğan açıklaması canlı izle! Erdoğan nerede konuşuyor? Son dakika! Recep Tayyip Erdoğan konuşması canlı izle!

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Erdoğan'ın konuşmasını izlemek isteyenler ise Erdoğan açıklaması canlı izle! Erdoğan nerede konuşuyor? Son dakika! Recep Tayyip Erdoğan konuşması canlı izle! araması yapıyor.