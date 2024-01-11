Galatasaray, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Timur, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem olayları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili bir açıklama yapacak. Erden Timur (Sivasspor maçı) açıklaması ne zaman, saat kaçta?

ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir" denildi.