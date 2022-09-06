Erden Timur Serveti 2022: Erden Timur mal varlığı ne kadar?

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'a Ali Koç, "Ne para harcadın ya." diyerek takıldı. Bu diyalog sonrası ikili tebessüm ederken, o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bu olayın ardından Erden Timur serveti ve Erden Timur mal varlığı merak edildi.

Erden Timur serveti ne kadar? Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'a Ali Koç, "Ne para harcadın ya." diyerek takıldı. Bu diyalog sonrası ikili tebessüm ederken, o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bu olayın ardından Erden Timur serveti ve Erden Timur mal varlığı merak edildi. İşte detaylar...

ERDEN TİMUR SERVETİ

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında NEF Gayrimenkul markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.

ERDEN TİMUR KİMDİR?

16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

Özel yaşamı

Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe maddi destek sağlamıştır.