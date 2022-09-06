Erden Timur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, serveti ne kadar, hangi takımlı? Erden Timur'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Erden Timur geliyor. Peki, Erden Timur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç? Erden Timur'un serveti ne kadar? Erden Timur hangi takımlı? Detaylar haberimizde...

Erden Timur'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Erden Timur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur (d. 16 Kasım 1981, Mersin) Türk avukat ve iş insanı.

Erken yaşamı ve kariyeri

16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında NEF Gayrimenkul markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesininin ardından Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.

Özel yaşamı

Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe maddi destek sağlamıştır.

ERDEN TİMUR SERVETİ NE KADAR?

Erden Timur, Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.