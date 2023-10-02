İş insanı Erden Timur kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mersin'de doğan Erden Timur kaç yaşında ve biyografisi araştırılıyor. Erden Timur, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaya başladı. Erden Timur kimdir ve Erden Timur kaç yaşında gündeme geliyor. Peki, Erden Timur kimdir? Erden Timur kaç yaşında, nereli? Erden Timur'un hayatı!

Erden Timur kimdir ve Erden Timur kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Erden Timur nereli ve hayatı merak ediliyor. Aynı zaman da avukat olan Erden Timur nereli ve kimdir soruları gündeme geliyor. Erden Timur kimdir? Erden Timur kaç yaşında, nereli? Erden Timur'un hayatı!

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur, 16 Kasım 1981, Mersin'de doğdu. Türk avukat ve iş insanı. 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında NEF Gayrimenkul markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.