PDFK, Erden Timur'a TV programındaki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle hak mahrumiyeti ve 143.000 TL para cezası verdi. Peki, Erden Timur kaç gün ceza aldı, Erden Timur cezası ne?

PFDK, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a televizyon programındaki sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakemler hakkındaki açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verdi. Peki, Erden Timur cezası ne, kaç gün?

ERDEN TİMUR CEZASI KAÇ GÜN?

PFDK, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a "bir TV programında ki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle" 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verdi.

İşte PFDK'den yapılan açıklama;

"GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERDEN TİMUR'un, 17.10.2023 tarihinde yayınlanan bir TV programında ki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2, 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 143.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"