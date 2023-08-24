Son zamanlarda gündemde olan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sağlık durumu merak konusu oldu. Timur'un hangi hastalığa yakalandığı ve sağlık durumunun ne olduğu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Erden Timur hastalığı nedir? Erden Timur hasta mı, ne oldu? İşte detaylar...

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sporseverler tarafından Erden Timur'un son durumu araştırılmaktadır. Erden Timur hasta mı, hastalığı nedir merak konusu oldu. Peki, Erden Timur hastalığı nedir? Erden Timur hasta mı, ne oldu? Detaylar haberimizde...

ERDEN TİMUR HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, öksürük şikayetiyle hastaneye yatan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a zatürre başlangıcı teşhisi konulduğunu açıkladı. Altaylı yazısında ayrıca Timur'un Molde maçını izlemek için hastaneden kaçarak, Galatasaray Adası'na gittiğini belirtti.

ERDEN TİMUR HASTA MI, NE OLDU?

Fatih Altaylı yazısının ilgili bölümünde, "Erdem Timur Habertürk'teki odamda "Icardi'yi bitirmek üzereyim" dediğinde "Alma. Çok sorunlu bir adama benziyor" dediğim günü hatırlayıp utanıyorum ve kendimi Michael Jordan'ı seçme hakları varken almayan Houston Rockets yöneticilerine benzetiyorum. (Bu arada zatürre başlangıcı teşhisi nedeniyle birkaç gündür Amerikan Hastanesi'nde yatan Erdem Timur dün hastaneden kaçarak maçı Galatasaray Adası'nda izledi)" ifadelerini kullandı.