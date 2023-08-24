Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, kendi web sitesinde yazdığı yazıda Timur'un hastalığını açıkladı. Peki, Erden Timur hasta mı? Erden Timur hastalığı ne?

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, öksürük şikayetiyle hastaneye yatan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a teşhis konulduğunu açıkladı. Altaylı yazısında ayrıca Timur'un Molde maçını izlemek için hastaneden kaçarak, Galatasaray Adası'na gittiğini belirtti. Peki, Erden Timur hasta mı? Erden Timur hastalığı ne?

ERDEN TİMUR HASTA MI?

Fatih Altaylı yazısının ilgili bölümünde, "Erdem Timur Habertürk'teki odamda "Icardi'yi bitirmek üzereyim" dediğinde "Alma. Çok sorunlu bir adama benziyor" dediğim günü hatırlayıp utanıyorum ve kendimi Michael Jordan'ı seçme hakları varken almayan Houston Rockets yöneticilerine benzetiyorum. (Bu arada zatürre başlangıcı teşhisi nedeniyle birkaç gündür Amerikan Hastanesi'nde yatan Erdem Timur dün hastaneden kaçarak maçı Galatasaray Adası'nda izledi)" ifadelerini kullandı.