Galatasaray'ın başarılı yöneticisi transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Erden Timur hangi isimleri yalanladı? Erden Timur'un yalanladığı transfer iddiaları hangileri?

ERDEN TİMUR'UN YALANLADIĞI TRANSFER İDDİALARI HANGİLERİ?

Erden Timur "Talisca, henüz gündemimize gelmedi. Di Maria, Tsimikas, Merih, Becao, Dzeko, Wendell, Lukaku, Nagalo, Adama Traore... Zakharyan gelmeyecek. Bu oyuncuların hiçbiriyle ilgilenmedik. O kadar fazla oyuncu yazılıyor ki... Hiçbir şekilde alakamız olmayan o kadar oyuncu yazılıyor ki, sonrasında bunun beklentisi oluyor." dedi.

Timur "Joao Felix'in olamayacağı yüzde 100 belli olduğu için söylüyorum. Öyle bir şey yok. Kiralık bütçesi, bizim transfer bütçemiz." Dedi.

Galatasaray'ın başarılı yöneticisi, "Nelsson ve Boey'un kaldığını düşünürsek ve kiralıkların durumuna bağlı olarak 5-6 transfer yapacağız. Gidenlere göre rakam değişebilir." ifadelerini kullandı.