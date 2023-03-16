Erdemli, Mersin ilinin bir ilçesidir. İlçenin giriş ve çıkışları çam ağaçlarıyla kaplıdır. Peki, Erdemli nerede? Erdemli haritada nerede? İşte, Erdemli haritası!

Yüzölçümü 207.800 hektar olan ilçenin, tarım alanı 53.491 hektar, orman ve fundalık alanlar 56.406 hektar, tarım dışı arazi 97.903 hektardır. İlçe nüfusu 2022 sayımına göre yaklaşık 152.000'dir. Erdemli nerede? Erdemli haritada nerede? Erdemli haritası!

ERDEMLİ NEREDE?

Erdemli, Mersin ilinin bir ilçesidir. İlçenin giriş ve çıkışları çam ağaçlarıyla kaplıdır.

Yüzölçümü 207.800 hektar olan ilçenin, tarım alanı 53.491 hektar, orman ve fundalık alanlar 56.406 hektar, tarım dışı arazi 97.903 hektardır. İlçe nüfusu 2022 sayımına göre yaklaşık 152.000'dir.