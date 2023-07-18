Erdemli'deki Tabiat Parkı'nda Glamping ve Bungalovlar Hizmete Açıldı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda kurulan 28 glamping çadırı ve bungalovlar tatilcilere hizmet vermeye başladı. Erdemli Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, denize nazır alanda turizm merkezi oluşturuldu. Tatilciler, rezervasyonlarını belediyenin internet sitesi veya ilgili telefon numaraları üzerinden yapabilirler.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın çamlığına kurulan 28 glamping çadırı ve bungalovlar tatilcilere hizmet vermeye başladı.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, Çukurova Kalkınma Ajansının desteği, belediye ve Mersin Üniversitesi işbirliğinde "Modern Bungalov Evler ile Glamping ve Su Sporları Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında, denize nazır Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın çamlığına tatilcilerin ağırlanabileceği 28 bungalov ve glamping çadırları kuruldu.

Bünyesine restoran, fırın, market ve çocuk oyun grupları kazandırılarak turizm merkezine dönüştürülen alan, tatilcilerin hizmetine açıldı.

Bölgede konaklamak isteyen tatilciler, "erdemliekoturizm.com.tr" adresi üzerinden ya da belediyenin internet sitesinden ulaşılabilecek ilgili telefon numalarından rezervasyon yaptırabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, turizmde atağa geçmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

İlçenin denizi, kumu, tarihi mekanları ve sıcak havasıyla turizmde öne çıktığını bildiren Tollu, "Glamping ve bungalovlarımız beş yıldızlı otel konforunda. Güneşin, kumun, denizin, çam ağaçlarının içerisinde doğayla iç içe tatil yapmak isteyenleri Erdemli'ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede konaklayan tatilcilerden Şükrü Bağ da "Mersin böyle bir şeyi hak ediyordu. İçerisini gezdiğim zaman çok daha güzel olduğunu gördüm. Çok beğendim." diye konuştu.