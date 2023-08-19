Erdemli'de Su Sporları Merkezi Hizmete Açıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yeni turizm trendleri kapsamında Su Sporları Merkezi hayata geçirildi.

Erdemli Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Mersin Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen projeye, doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenler rağbet gösteriyor. Sıcak havalarda serinlemek isteyen ve adrenalin tutkunlarının rağbet gösterdiği Su Sporları Merkezi'ne her yaştan vatandaşlar ilgi gösteriyor. Turizmde yeni ilgili odağının, doğayla iç içe yöntemler olduğunu ve başladıkları projeleri başarıyla tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Dünyanın en güzel merkezindeyiz. Erdemlideyiz. Erdemli Çamlığı'ndayız. Turizmde yeni bir anlayışı burada gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Şu anda doğa ile iç içe deniz sahilinde, orman ile denizin iç içe olduğu bir bölgede insanlarımızın huzurlu bir şekilde, rahat bir şekilde, ekonomik bir şekilde tatil yapmaları adına glampinglerimiz ve bungolovlarımız var. Şu anda yüz yirmi yataklı bir tesisimiz mevcut bunların tamamı beş yıldızlı otel konforunda. Tabi tatile gelen insanlarımızın elbette su sporlarına, eğlenceye de ihtiyacı var. Çamlık'ta Su Sporları Merkezindeyiz. Burada Su Sporları Merkezimiz de heyecan arayan, eğlence arayan, adrenalin tutkunlarının gün boyunca güzel bir şekilde zaman geçirebilecekleri Su Sporları Merkezimizi burada gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu. Su sporları merkezine yediden yetmişe herkes gelirken gelen ziyaretçiler heyecan dolu anlar yaşıyor. Yapılan etkinlikten ve eğlenceli vakit geçirmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Ege Doğaner, "Babamla geldim. Çok heyecanlıydı. Paraşüte bindim. Yüzdüm, tekneye bindim" dedi. (DHA)