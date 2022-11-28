Erdem Şatıroğlu kimdir? Erdem Şatıroğlu neden, ne zaman öldü?
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Erdem Şatıroğlu'nun vefat haberinin yayınlanmasının ardından futbolseverler ve vatandaşlar arama motorlarında Erdem Şatıroğlu kimdir? Erdem Şatıroğlu neden, ne zaman öldü? sorularını araştırdı. Merak edilenler arasında Erdem Şatıroğlu'nun kim olduğu yer alıyor. Peki, Erdem Şatıroğlu kimdir? Erdem Şatıroğlu neden, ne zaman öldü?
Erdem Şatıroğlu kimdir? sorusu merak ediliyor. Erdem Şatıroğlu'nun vefat haberinin yayınlanmasının ardından arama motorlarında Erdem Şatıroğlu kimdir? Erdem Şatıroğlu neden, ne zaman öldü? soruları aratıldı. İşte detaylar...
ERDEM ŞATIROĞLU KİMDİR?
Erdem Şatıroğlu, Beşiktaş Kulübü'nde genel müdür yardımcısıdır.
ERDEM ŞATIROĞLU NEDEN, NE ZAMAN ÖLDÜ?
Beşiktaş'ın genel müdür yardımcısı olan Erdem Şatıroğlu'nun vefat haberini Beşiktaş Kulübü şöyle duyurdu;
Genel Müdür Yardımcımız Erdem Şatıroğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2022
Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Erdem Şatıroğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/HYHr86T08s