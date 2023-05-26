Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erdem Bayazıt hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Erdem Bayazıt'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erdem Bayazıt kimdir? Erdem Bayazıt kaç yaşında, nereli? Erdem Bayazıt hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erdem Bayazıt hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erdem Bayazıt'ın hayatını araştırıyor. Peki, Erdem Bayazıt kimdir? Erdem Bayazıt kaç yaşında, nereli? Erdem Bayazıt hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ERDEM BAYAZIT KİMDİR?

Adil Erdem Bayazıt (1939, Kahramanmaraş - 5 Temmuz 2008, İstanbul), Türk şair ve milletvekili.

İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Bayazıt, sırasıyla 1953'te İstiklal Ortaokulu'ndan, 1959 yılında ise Kahramanmaraş Lisesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimine başlayan şair, tahsiline iki yıl kadar bu üniversitede devam ettikten sonra geçim sıkıntısı nedeniyle 1961 yılında öğrenimini devam mecburiyeti olmayan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne nakleder. Bayazıt 1963 senesinde yüksek öğrenimine ara vererek askere gider. Askerliğini yedek subay öğretmen olarak Burdur iline bağlı Çuvallı, Yeşilova köyünde yapan şair, askerden döndüğünde ise tahsil hayatında büyük bir değişiklik arz edecek yeni bir kararı uygulamaya başlar. Zira Hukuk Fakültesi'nde başladığı tahsil hayatına artık Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde devam edecektir. Erdem Bayazıt askerden döndüğünde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolur. 1971 yılında buradan mezun olan Bayazıt, memuriyet hayatına atılır ve edebiyat öğretmeni olarak Kahramanmaraş'ta aynı zamanda kendi okuduğu lisede vazifesine başlar. Mezun olduğu Kahramanmaraş Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan şair, daha sonra Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi'ne müdür oldu.

İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş günlerinde genel sekreter olarak vazife alan şair, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nda basın bürosu memurluğu, Millî Kütüphane süreli yayınlar şube müdür yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Erdem Bayazıt daha sonra Sanayi Bakanlığı insan gücü eğitim daire başkan yardımcılığı görevini yürütürken istifa ederek kurucusu olduğu Akabe Yayınları'nın ve Mavera dergisinin yönetimini üstlendi.

Henüz öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başlamış olan Bayazıt, Edebiyat ve Mavera dergilerinin kurucuları arasında yerini alır. İlk şiir kitabı olan Sebeb Ey 1972 yılında Edebiyat Yayınları arasında, son şiirleri Risaleler başlığıyla 1987'de Akabe Yayınları tarafından neşredildi.

1981 yılı Temmuz ayında Ajans 1400 adlı bir firmanın film ekibiyle beraber Afganistan'a doğru yola çıkan şair Şenol Demiröz, Yücel Çakmaklı, Ahmet Bayazıt, Çetin Tunca, Halil İbrahim Sarıoğlu ve Necdet Taşçıoğlu ile birlikte Pakistan'ın Peşaver kenti başta olmak üzere İran, Hindistan ve Afganistan'ı gezdi. Gezi izlenimlerini topladığı İpek yolundan Afganistan'a başlıklı eseriyle 1983 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nin Basın Ödülü'nü kazandı.

1984'te Akabe Anonim Şirketi'nin İstanbul'a taşınması kararıyla bu görevini devrederek yeniden memurluğa döndü. Devlet Planlama Teşkilatı'na sözleşmeli personel olarak giren şair, 1987 yılı seçimlerinde Kahramanmaraş'tan milletvekili adayı oldu. 29 Kasım 1987 milletvekili seçimlerinde Anavatan Partisi'nden aday olan Bayazıt, Kahramanmaraş milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18'inci yasama döneminde görev aldı.

1988 yılında Risaleler başlıklı şiir kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Şiir Ödülünü kazandı. 1991 seçimlerinde adaylığını koymayan Bayazıt, İstanbul'a yerleşti. Evli ve dört çocuk babası olan Bayazıt'ın şiir ve yazıları Açı, Hamle, Çıkış, Yeni İstiklal, Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera, Yedi İklim ve Hece dergilerinde yayınlandı.

Erdem Bayazıt, akciğer kanseri nedeniyle 5 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul'da öldü. Bayazıt, TBMM Başkanlık Divanı'nca Üstün Onur Ödülü verilmesi kararlaştırılan 71 kişi arasında bulunuyordu.

Ölümünden sonra

5 Temmuz 2008 tarihinde Kahramanmaraş'ın Merkez Anadolu Lisesi'ne ismi, Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Ankara Gölbaşı ilçesinde, İstanbul'un Güngören ilçesinde de birer Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi vardır. Antalya'nın Kepez ilçesinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezi vardır.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde ve Osmaniye'de adı Şair Erdem Beyazıt olan iki ortaokul vardır.

TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Uraz Kaygılaroğlu tarafından canlandırıldı. Mustafa Yürekli yönetiminde Erdem Bayazıt belgeseli yapıldı.

Eserleri