Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 26 proje ile Erdek, turizm merkezi olarak eski ihtişamlı günlerine geri dönüyor. Sahil düzenlemeleri, parklar, spor tesisleri, altyapı yatırımları ve asfaltlama çalışmaları gibi birçok alanda yapılan yatırımların toplu açılışı gerçekleştirildi.

Erdek, Büyükşehir yatırımlarıyla yeniden şekilleniyor

BALIKESİR - Erdek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın vizyonuyla uzun yıllar sonra eski ihtişamlı günlerine geri dönüyor. Erdek'te 26 projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi; altyapısında sahil düzenlemelerine kadar birçok alanda ilçenin çehresini güzelleştirdiği yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk turizm merkezi olarak anılan Erdek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırımlarla eski ihtişamlı günlerine geri dönüyor. Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla hak ettiği hizmeti alan Erdek'te, 26 projeyi tamamlayan Büyükşehir Belediyesi; sahil düzenlemeleri, parklar, spor tesisleri, altyapı yatırımları ve asfaltlama çalışmalarını söz verdiği gibi yaz sezonuna yetiştirdi. Başkan Yücel Yılmaz'ın yanı sıra; Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve Erdeklilerin büyük bir heyecan ve coşkuyla katılım sağladığı hizmetlerin toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Erdek'in, Türkiye'de turizme başlayan ilk ilçe olduğunu söyleyen Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık "Fakat 60 yıl önce yapılan bütün yatırımlar, artık güncelliğini kaybetti ve eskidi. Erdek Çuğra Sahil bandımız, 40 sene önce Ali Haydar Sarı (Eski Erdek Belediye Başkanı - 4 dönem) tarafından düzenlenmişti. Daha sonrada buraya Ali Haydar Sarı Sahil Bandı ismi verildi. Şu anda yapılan sahil bandı Yücel Yılmaz Başkanımız ile birlikte yaptığımız protokol neticesinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Erdek'e yapılan tüm Büyükşehir yatırımlarından dolayı Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Konuşmasına Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" sözüyle başlayan Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy "Marmara'nın incisi Erdek, Erdek'in kalbi de Çuğra'dır. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu, peyzaj uygulamaları, çevre düzenlemeleri, aydınlatmalar, parklarda görsel olarak gerçekten çok başarılı bir çalışma yapılmış. Erdek'in değerine değer katacak çok güzel bir proje. Bu hizmetler güzel ilçemizin turistik değerini katbekat artırmıştır. Bu güzel ilçeyi cennetten bir köşe yapmak için canla başla çalışan özellikle her talebimize şart koşmadan, kişi ve kurum ayrımı yapmadan hevesle yaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkürü bir borç bilirim. Bu güzel, hizmetler güzel ilçemize hayırlı olsun." dedi.

"Çocukluğumun en güzel günlerinin geçtiği yer Erdek" diyerek sözlerine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Erdek'i, eski ihtişamlı günlerine kavuşturuyoruz. Bizim, Erdek ile ilgili bir derdimiz. Erdek, sadece Balıkesir'in ya da Erdeklilerin yeri değil Türkiye'de herkesin gelip, dinlenmek istediği, anılarını biriktirmek istediği bir yer. Burası kalıcı olarak güzel olsun istiyoruz. Balıkesir'imizin her yeri güzel olsun istiyoruz. Çünkü bizim bir derdimiz var; şehrimizin tüm değer ve güzelliklerini ortaya çıkarmak." dedi.

Erdek'e, doğal gaz gelsin diye çok uğraştıklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz "Çok şükür bugün doğalgazımız var. Deniz, orman, doğa bize emanet. Bu emanetlere sahip çıkmak için hemen arıtma işine başladık. Altyapıda gereken hizmetleri sunuyor, ilçemizin altyapısını baştan sonra yeniliyoruz. İnsanlar evinde su kesilmesin istiyor, kesintisiz iletişim istiyor. Bunu sağlamak için Erdek'te; sokak sokak, cadde cadde çalışıyoruz. Bir yandan da ilçemizin imajını düzeltmek, marka değerini artırmak ve bu değeri Türkiye'ye anlatmak istiyoruz." dedi.

Sonuç alan bir ekibi olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz "9 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, bir günü zayi edeceğim diye aklım gidiyor. Balıkesir'de; kaynaklar sonuca, millete hizmete dönüşüyor. İnsanların duygularına da hitap eden tiyatrolar, konserler hepsini yapmaya çalışıyoruz. Erdek'e kazandırdığımız hizmetlerin sayısını giderek artıracağız. Şimdiden Erdekli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum" diye konuştu.