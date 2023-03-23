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Erdek belediye başkanı hangi partiden? Erdek belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı oldu? Erdek Belediyesi hangi parti?

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Erdek belediye başkanı hangi partiden? Erdek belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı oldu? Erdek Belediyesi hangi parti?

Balıkesir'e bağlı Erdek ilçesinde gündeme gelen olaylar nedeniyle Erdek belediye başkanı hangi partiden? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Erdek belediye başkanı hangi partiden? Erdek belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı oldu? Erdek Belediyesi hangi parti?

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Gündeme gelen olayların ardınan birçok kişi arama motorları üzerinde Erdek belediye başkanı hangi partiden? Sorularını sorgulattı. Konuya ilişkin olarak Erdek belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı oldu? Sorusu en çok araştırılmakta olan sorular arasında yer alıyor. Peki, Erdek belediye başkanı hangi partiden? Erdek belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı oldu? Erdek Belediyesi hangi parti?

ERDEK BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

30 Haziran 2021 yılında Erdek Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde Burhan Karışık CHP'den belediye başkanı seçilmişti. Buna göre Erdek belediye başkanı Burhan Karışık, CHP'den belediye başkanı adayı olmuştur.

ERDEK BELEDİYE BAŞKANINA NE OLDU, NEDEN HASTANEDE?

Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Karışık, kendisinden iş isteyen M.D ve K.K ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D ve K.K, yanlarındaki bıçakla Karışık'a saldırdı. Bacağından yaralanan ve Erdek Devlet Hastanesine oradan da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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