İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balet ve koreograf Erdal Uğurlu hayatını kaybetti. Hayatı kaybetmesinin ardından hayatı merak edildi. Peki, Erdal Uğurlu kimdir? Erdal Uğurlu neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Erdal Uğurlu mesleği nedir? Erdal Uğurlu hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balet ve koreograf olarak görev yapan Erdal Uğurlu hayatını kaybetti. Devlet Opera ve Balesi ve Okan Bayülgen Twitter üzerinden Erdal Uğurlu'nun vefat haberini duyurdu. Peki, Erdal Uğurlu kimdir? Erdal Uğurlu neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Erdal Uğurlu mesleği nedir? Erdal Uğurlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ERDAL UĞURLU KİMDİR?

1965 yılında Ankara'da doğdu. 1975 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nden 1984 yılında mezun oldu. 1984-1989 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist ve baş dansçı olarak, 1989 yılında geçiş yaptığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde de baş dansçı olarak bir çok eserde dans etti.

Sanatçının dans ettiği bazı eserler ve çalıştığı koreograflar şunlardır:

"Budala"(Rrogojin)-Valery Panov, 1987; "Antonius Cleopatra" (Cezar-Antonius)- Valery Panov, 1989; "Şımarık Kız"(Colas),1989; Romeo & Juliet (Romeo-Mercutio),1991; "Cennet Mekan",1992; "Bisocosus Populi"- Ashley Page, 1993; "Coppelia" (Franz), 1994; "Spartacus" (Crassus-Spartacus)-Youri Vamos,1995.

1994 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne ilk tek perdelik çalışması olan "Vesaire"nin (Vivaldi) koreografisini yapan sanatçı, aynı yıl bu eserin bir bölümüyle Hannover'de düzenlenen Uluslararası Koreograflar Yarışması'nda finale kaldı.

Koreografisini yaptığı opera eserleri: Turandot, Aida, IV.Murat, Hoffmann'ın Masalları, Palyaço, Fantastik ve Il Trovatore.

Koreografisini yaptığı baleler: Vesaire, Ucuz İlişkilerin Anlamı Yok, Taşikardi, Sonkiüçdört, Kayıp Eşya, Çekmeceler, Gönüllü Çekmeceler.

ERDAL UĞURLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Erdal Uğurlu'nun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.