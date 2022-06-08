Erdal Hoş kimdir? Erdal Hoş kaç yaşında, nereli? Erdal Hoş biyografisi nedir? - Haberler

Spor yorumcusu Erdal Hoş'un hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Erdal Hoş kimdir? Erdal Hoş kaç yaşında, nereli? Erdal Hoş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ERDAL HOŞ KİMDİR?

1973 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk ve Orta öğrenimimi Sakarya'da tamamladı.

1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar özel sektörde çalıştı.

Halen Sakarya Üniversitesi'nde Uzman Öğretim Elemanı olarak görev alan Hoş, 2012 yılından bu yana TVNET'te futbol yorumculuğu, 2013 yılından bu yana Yeni Şafak Gazetesi'nde spor yazarlığı yapıyor.

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