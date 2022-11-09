Son günlerde ismini sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erdal Bahçıvan hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar Erdal Bahçıvan'ın kim olduğunu merak ediyor. Arama motorlarında İSO Başkanı kimdir? sorusu da aratılıyor. Peki, Erdal Bahçıvan kimdir? Erdal Bahçıvan kaç yaşında, nereli? İSO Başkanı kimdir? Erdal Bahçıvan hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

Erdal Bahçıvan kimdir? sorusu merak ediliyor. İSO Başkanı olmasının ardından Erdal Bahçıvan'ın hayatı merak edildi. Arama motorlarında İSO Başkanı kimdir? sorusu da aratılıyor. Peki, Erdal Bahçıvan kimdir? Erdal Bahçıvan kaç yaşında, nereli? İSO Başkanı kimdir? Erdal Bahçıvan hayatı ve biyografisi! İşte Erdal Bahçıvan hakkında merak edilenler...

ERDAL BAHÇIVAN KİMDİR?

1963 yılında İstanbul'da doğan Erdal Bahçıvan, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren aile şirketi olan Bahçıvan Gıda'da çalışmış olan Erdal Bahçıvan, halen Bahçıvan Gıda Genel Müdürü'dür. 1987 yılından bu yana İSO Meclis Üyesi olan Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyesi (1989 - 1997), İSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili (1993 -1997), İSO Meclis Başkan Yardımcısı (2001-2005) ve İSO Meclis Başkanı (2009 - 2013) görevlerinde bulundu. 2013 Mayıs ayındaki seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2004-2010 yılları arasında SETBİR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Gıda Sanayi Meclisi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Erdal Bahçıvan evli ve iki çocuk babasıdır.