Erdal Acar neden tutuklandı? Erdal Acar kimdir? Sarallar operasyonunda şok gelişme!

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı. Bununla birlikte, bugün ise Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar neden tutuklandı merak ediliyor. Erdal Acar neden tutuklandı? Erdal Acar kimdir?

ERDAL ACAR NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı. Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş adamı Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.

İş insanı Erdal Acar'ın da "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonda, yine kamuoyunda 'Alaattin Saral' adıyla bilinen ve çete lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral'ın firari olduğu soruşturmada yakalanan 122 kişiden 30'u dün adliyeye gönderilmişti. Aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 92 kişi bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayına gönderildi.

İş insanı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz'ün de aralarında bulunduğu toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edilen Erdal Acar tutuklandı.

Polis, bilgilerine başvurmak üzere oyuncular Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, 1997 Türkiye güzeli şarkıcı Aylin Coşkun ve eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin'i ifadeye çağrılmıştı.

ERDAL ACAR KİMDİR?

Erdal Acar Artvinli'dir. Müteaahittir.

Henüz bu kadar medyatik olmadığı dönemlerde, 1989 yılında Aylin Acar ile evlendi ve bu evliliğinden 1991 yılında bir çocuk sahibi oldu.

İlk zamanlar sorunsuz bir evliliğe sahip olan Erdal Acar, 1996 yılında tanıdığı "1993 Türkiye Güzeli" Emel Yıldırım ile aşk yaşamasıyla evliliği yara aldı.

Erdal Acar, Aylin Acar ile evli olduğu dönemde bir çok güzel manken ile adı anılmış, ancak Emel Yıldırım'ın hamile kalmasıyla sadece Emel Yıldırım ile adı anılır oldu.

1997 yılında eşi Aylin Acar ile ayrı yaşamaya başlayan Erdal Acar, sıklıkla Emel Yıldırım ile birlikte görüntüleniyor ve hatta eşinden ayrıldıktan sonra Emel Yıldırım ile evleneceği söylentileri hızla yayılıyordu.

Ayrı yaşadığı eşinden bir oğlu, Emel Yıldırım'dan ise bir kızı varken adı Seda Sayan ile anılmaya başladı. Ancak en çok konuşulan ilişkisi Demet Şener ile yaşadığı ilişki oldu.

Erdal Acar, Demet şener ile o dönemde objektiflere yakalandı ve sonunda 1998 yılında saklanmayarak objektiflere poz verdiler. Ancak Demet Şener ve Erdal Acar ilişkisi sadece bir kaç ay sürdü. Aynı dönemde Emel Yıldırım, Erdal Acar'ı terk etti.

Erdal Acar 1999 yılında Emel Yıldırım ile barışmış ve eski eşi Aylin Acar'a boşanma davası açtı.

2000 yıllarında Erdal Acar'ın adı bu kez Ayşe Hatun Önel ile anılmaya başladı. Daha sonra bu dedikodulara Deniz Akkaya da eklendi.

Ancak nihayetinde Erdal Acar, ilk eşinden boşanarak Emel Yıldırım ile evlendi. Evlenmeden önce bir kız çocuk sahibi olan çiftin evlilik sonrasında bir bebekleri daha oldu.

Emel Yıldırım 9 yıllık eşinden maddi manevi hiçbir şey talep etmeden evliliği bitirdi.

Erdal Acar 1.5 yıldır aşk yaşadığı Kardelen Ergin ile 2016 yılında nikah masasına oturdu.