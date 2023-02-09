Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Erciyes Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Erciyes Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Erciyes Üniversitesi tatil mi? Erciyes Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Erciyes Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikle Erciyes Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Erciyes Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Erciyes Üniversitesi tatil mi? Erciyes Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göre Erciyes Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.