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Erciyes'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

9 Aralık 2023 23:04 Son Güncelleme: 23:05 Abone Ol

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Aralıklarla devam eden yağışlarla dağ beyaz örtüyle kaplandı.