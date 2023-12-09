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Erciyes'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Aralıklarla devam eden yağışlarla dağ beyaz örtüyle kaplandı.

Erciyes'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Aralıklarla yağış etkisini artırırken, dağ geneli de beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 15 santimi bulan kar kalınlığı yağışı turizmcileri sezon öncesi sevindirirken, meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kayak Merkezi Türkiye Erciyes Hava Durumu Turizm Genel Güncel Haberler

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