Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre oldu

KAYSERİ - Erciyes'te yağan kar ile beraber kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve sezonda yüzbinlerce misafir ağırlayan Erciyes'te kar yağışı etkili oldu. Yağış ile beraber kar kalınlığının 110 santimetreyi bulduğu Erciyes'te muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Yağan kar turizmcileri de sevindirirken, Tekir Pistinde de kayakseverler karın tadını çıkardı.